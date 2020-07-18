Ко взлету готовы: боевая авиация ЮВО поднята по тревоге в рамках проверки боеготовности

Около 150 самолетов и вертолетов оперативно-тактической, штурмовой, бомбардировочной и армейской авиации ЮВО проверены на готовность к перебазированию на оперативные аэродромы.

На первом этапе проверки, соединения приведены в полную боевую готовность, авиационная техника подготовлена к вылету, самолеты и вертолеты заправлены, выполнена загрузка боеприпасов.

Во внезапной проверке боеготовности войск задействованы около 150 тысяч военнослужащих во всех округах. Более 26 тысяч единиц боевой техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей Южного и Западного военных округов также принимают участие в проверке.

Мероприятия проводятся под руководством комиссий Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации. Все проверки осуществляются при строгом соблюдении мер санитарной, эпидемиологической и экологической безопасности.