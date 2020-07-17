Военно-транспортная авиация МО РФ локализовала природный пожар в Оренбургской области
Самолеты Ил-76, оборудованные выливными авиационными приборами, сбросили 126 тонн воды.
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Самолеты Ил-76 совершили три вылета для тушения низового степного пожара в Ташлинском районе Оренбургской области.
В Министерстве обороны РФ сообщили, что военно-транспортная авиация сбросила 126 тонн воды. В настоящее время пожар локализован.
Отмечается, что самолеты Ил-76 военно-транспортного полка Оренбургского соединения ВКС России оборудованы выливными авиационными приборами, а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.
Военно-транспортная авиация Минобороны РФ оказывает помощь в тушении пожаров по распоряжению первого заместителя МО, начальника Генерального штаба Вооруженных сил Валерия Герасимова.