Российские военнослужащие в Киргизии передали продукты в больницу города Кант

Военнослужащие российской базы, дислоцированные в Киргизской Республике, передали 250 килограммов продуктов для медицинских сотрудников Ысык-Атинской территориальной больнице города Кант, оказывающих помощь местным жителям с коронавирусной инфекцией.

В наборы входят различные крупы и мука, мясо, рыба, а также сгущенное молоко, яйца, сыр, масло, кофе, сахар и чай, чтобы разнообразить рацион медицинских сотрудников, которые в круглосуточном режиме поддерживают жизнь пациентов, пораженных COVID-19.

Главный врач городской больницы Акылай Токтоналиева поблагодарила представителей российской авиабазы за оказанную поддержку.

«Хочу поблагодарить от имени наших сотрудников и пациентов за оказанную помощь в виде продуктов питания, которая пришла в самый нужный момент, когда сотрудники и пациенты должны получать витаминизированное, высококалорийное питание», - сообщила главврач городской больницы.

Российская военная база в Киргизии входит в Центральный военный округ (ЦВО) и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания. База, в том числе, выполняет задачи по обеспечению безопасности территории и воздушного пространства государств-участников Организации договора о коллективной безопасности, в том числе Киргизии.