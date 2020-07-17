Полевой госпиталь Минобороны завершил свою работу в Чите

Многопрофильный мобильный госпиталь Минобороны на 100 койко-мест в Чите убыл в пункт постоянной дислокации. Из Бурятии в Забайкальский край он был переброшен согласно поручению президента Российской Федерации Владимира Путина и указаниям министра обороны Сергея Шойгу.

С седьмого июня военные медики Восточного военного округа (ВВО) оказывали помощь врачам Забайкальского края в борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего за время работы полевого госпиталя в Чите 63 человека получили медицинскую помощь и полностью вылечились от COVID-19.

Спустя несколько дней после выписки последнего пациента было проведено торжественное закрытие многопрофильного мобильного полевого госпиталя. После этого личный состав приступил к свертыванию и убытию в пункт постоянной дислокации.

Личному составу госпиталя предстоит преодолеть около 700 километров пути из Читы в поселок Кяхта Республики Бурятия в течение двух суток.