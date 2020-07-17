Экипажи Ту-22м3 отработали пуски ракет в Мурманской области: видео

В Мурманской области экипажи дальних бомбардировщиков Ту-22м3 выполнили практические пуски ракет. Летно-тактические учения с экипажами дальней авиации состоялись на базе смешанного авиаполка.

В ходе учений летчики выполнили задачи по организации дежурства в воздухе над акваторией Баренцева моря, а также осуществили практические пуски ракет по различным мишеням.

«Данные мероприятия проводились согласно плану боевой подготовки. Инженерно-технический состав подготовил авиационную технику, средства поражения. Летные экипажи выполнили пуски ракет по заданным целям, с поставленной задачей справились. Все экипажи произвели посадку на аэродроме базирования без замечаний», - подчеркнул командир полка дальней авиации полковник Вадим Белослюдцев.

Всего в учебных полетах было задействовано до десяти самолетов Ту-22м3, а также около 20 единиц автомобильной и специальной техники.