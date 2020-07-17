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Участники тренировки Дня ВМФ в Каспийске потушили «пожар» на корабле: видео

Ян Брацкий
04:00 17.07.2020
Условно горящий корабль потушили, а его экипаж эвакуировали с поверхности воды с использованием спасательных средств. 
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Более 40 экипажей кораблей, катеров и судов Каспийской флотилии (КФл) продолжают тренировки у берегов Каспийска, в рамках подготовки к проведению военно-морского парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота (ВМФ) России. На тренировке была оказана помощь катеру, терпящему условное бедствие. 
  
По легенде, в открытом море на большом гидрографическом катере «Василий Писаченко» возник пожар. Первым на помощь прибыл рейдовый буксир «РБ-397». Для тушения огня с обоих бортов к аварийному судну подошли рейдовые катера комплексного аварийно-спасательного обеспечения «РВК-933» и «РВК-946» и с расстояния 15 метров приступили к тушению с использованием лафетных стволов.

В свою очередь экипажи спасательных многофункциональных катеров «СМК -2103» и «СМК-2104» подняли терпящих бедствие людей из воды с использованием грузового спасательного устройства.

В праздновании Дня ВМФ будут задействованы корабли, суда обеспечения и боевой техники КФл, в том числе ракетные и артиллерийские корабли и катера, противодиверсионный катер, гидрографические судна, минно-тральные корабли, десантные катера, патрульные катера типа «Раптор», а также бронетранспортеры БТР-82АМ. В Республике Дагестан Военно-морской парад в День ВМФ России впервые пройдет 26 июля. 

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