Каспийская флотилия поднята по тревоге в рамках внезапной проверки боевой готовности, сообщает Минобороны России.

«На первом этапе проверки силы КФл приведены в полную боевую готовность, экипажи кораблей приступили к экстренной подготовке кораблей к бою и походу, подразделения полка морской пехоты на боевой и специальной технике выдвинулись на марши в районы сосредоточения», - говорится в сообщении.

В проверке, которая продлится до конца недели, задействовано 35 кораблей, в том числе экипажи ракетного корабля «Татарстан», малых ракетных и артиллерийских кораблей «Астрахань», «Углич», «Волгодонск», «Махачкала», тральных кораблей, артиллерийских катеров и судов обеспечения, а также свыше 1,5 тыс. военнослужащих флотилии.

Малый ракетный корабль «Углич» - многоцелевой корабль, оснащенный современными образцами артиллерийского, ракетного, противодиверсионного, зенитного и радиотехнического вооружения. Является первым серийным кораблем серии «Буян-М».

Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом «Калибр-НК», предназначенным для поражения морских и береговых целей.