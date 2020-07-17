Самолеты Ил-76 выполнили восемь вылетов для тушения природных пожаров под Оренбургом

Минобороны России помогает в ликвидации природных пожаров в Оренбургской области. Для этих целей задействованы военно-транспортные самолеты Ил-76.

За сутки они выполнили восемь вылетов, благодаря чему в Ташлинском районе удалось локализовать очаги горения, сообщает военное ведомство.

Ил-76 создан для перевозки десанта, техники и других задач. Разработан в ОКБ Ильюшина по проекту и под руководством академика Генриха Новожилова.