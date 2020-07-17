Выход боевой техники: кадры масштабной внезапной проверки готовности войск

В России по решению президента РФ Владимира Путина объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты, об этом сообщает Минобороны РФ.

«С началом проверки офицеры Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации прибыли в проверяемые объединения, соединения, воинские части и довели сигналы боевого управления, с получением которых привлекаемые войска (силы) приступили к выполнению комплекса мероприятий приведения в высшей степени боевой готовности и выхода в районы сосредоточения», - говорится в сообщении.

Привлекаемые к проверке воинские части и подразделения со штатной техникой и вооружением совершат марши в районы сосредоточения. Корабельные группировки совершат выходы в назначенные районы, авиационные соединения проведут передислокацию на оперативные аэродромы. В ходе выдвижения командиры и личный состав отработают вопросы отражения нападения воздушного противника, противодействия диверсионно-разведывательным группам, проведут инженерную разведку маршрутов выдвижения.

Основной целью внезапной проверки является оценка способности органов военного управления обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются угрозы террористического характера, и степени подготовленности войск и сил к участию в главном учебном мероприятии года - стратегическом командно-штабном учении «Кавказ-2020».

В ходе проверки будут отработаны учебные задачи по локализации кризисных ситуаций различного характера, обусловленных действиями условных бандформирований, проведением террористических актов с захватом заложников, летательных аппаратов, объектов на аэродромах и в пунктах базирования Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также обострением санитарно-эпидемиологической, радиационной, химической обстановки.

Проверяемые войска примут участие более чем в 50 учениях различного уровня и масштаба на 35 полигонах, участках местности, 17 морских полигонах в акваториях Черного и Каспийского морей.

Результаты проведенных учебных мероприятий будут учтены при допуске объединений, соединений и воинских частей к СКШУ «Кавказ-2020», после чего привлекаемые войска (силы) в дальнейшем приступят к развертыванию на полигонах и в морских акваториях для участия в специальных учениях по видам обеспечения и в СКШУ «Кавказ-2020».

Всего привлечены около 150 тысяч военнослужащих, около 400 летательных аппаратов, свыше 26 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, более 100 кораблей и судов обеспечения.

Внезапная проверка с проведением контрольных мероприятий завершится 21 июля 2020 года.