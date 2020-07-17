Подготовка к празднику: на Неве прошла репетиция парада ВМФ

На Неве прошла вторая за неделю репетиция Главного военно-морского парада в честь Дня ВМФ. В одном строю прошли и большие корветы, и малые катера, и подводные лодки.

Всего в параде задействовано порядка 46 кораблей, а также суда обеспечения. Среди них будут и исторические, например парусник «Полтава», и самые современные фрегаты, и субмарины.

Точную программу организаторы держат в строжайшем секрете, но обещают устроить незабываемое зрелище. Во время парада они должны учитывать каждую деталь, включая ширину реки, течение и волны.

Тренировки проходят и у экипажей Каспийской флотилии. Для зрителей они подготовили показательные выступления. Сегодня морякам предстоит спасти горящий гидрографический катер «Василий Писаченко». Рейдовые катера тушат условный пожар на расстоянии около 15 метров.

Кроме того, жители и гости Каспийска смогут посетить выставку вооружения и военной техники береговых частей.