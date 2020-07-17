Резьба по дереву, прогулки по горам и рыбалка: как проводит отпуск Сергей Шойгу

С бензопилой в руках и в обычной рабочей одежде министра обороны России можно увидеть далеко не каждый день. Но именно так Сергей Шойгу проводит свой отпуск – на природе, где нет никакого телефона, телевизора и прочих благ цивилизации, а только дикая природа Сибири, комары и тайга на много километров вокруг.

«Кому-то нравится греться на морском пляже, а я лучше поеду к староверам - в самый дальний угол, на границе с Монголией. И буду там сплавляться по рекам, охотиться и рыбачить, буду вместе с ними лепить пельмени и ловить хариуса», - признавался Сергей Шойгу.

У министра есть всего несколько дней в году, чтобы немного отвлечься, но он даже это время не тратит на отдых в привычном для всех понимании. Одни мечтают о горных склонах Куршевеля и пляжах Лазурного берега в Ницце, другим по душе такие места, где, возможно, еще не ступала нога человека. В случае Сергея Шойгу речь, конечно же, только о России и о малой родине.

«Это такой комплекс ощущений. Начиная от того, что тебя постоянно влечет сюда, назад, что ты хочешь повторить какие-то моменты своей жизни, которые в те или иные времена произошли с тобой здесь, с твоими близкими», - вспоминал министр.

На природе можно пить воду прямо из речки или своими руками выпилить кусок дерева, чтобы потом превратить его в произведение искусства.

Сергей Шойгу настолько искусно владеет стамеской, что даже не верится, что этот человек занимает должность министра и все свое время проводит на рабочем месте или в командировках. При этом он успевает не только резать по дереву, но и рисует акварелью, играет в хоккей, изучает историю родной страны, возглавляет Русское географическое общество.

«Я всегда хотел больше путешествовать. Но не на уровне "я и пирамида Хеопса" или "я и Эйфелева башня", а забираться в дикие места. Например, побывать на леднике Монгун-Тайга. Он хоть и не очень высокий, но там еще можно найти неизведанные реки, встретить снежного барса», - объяснил Шойгу.

А еще отдых для министра – это прекрасная возможность провести время с семьей. Например на горном массиве на границе с Монголией - Монгун-тайга.

«Знаете, я никогда не мог понять Мичурина. Видимо, просто по складу своего характера я не способен привить почку к ветке дерева и двадцать лет потом ждать, что из этого получится. Мне необходимо видеть результаты своего труда. И чем скорее, тем лучше. В общем, спешим жить», - поделился министр.

Сергей Шойгу - человек, для которого, кажется, не существует закрытых границ, а он все время стремится на малую родину - в Сибирь, чтобы переночевать в охотничьей избушке или прямо под деревом, сходить на рыбалку, посмотреть на радугу, побыть вдали от городского шума.