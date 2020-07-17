В Неву вошел корвет «Бойкий» для статического показа на Главном военно-морском параде

В Санкт-Петербурге в акваторию Невы вошел корвет проекта 20380 «Бойкий». Он примет участие в статическом показе на Главном военно-морском параде, который пройдет 26 июля, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

Корвет прошел под разведенными мостами и встал у стрелки Васильевского острова, присоединившись к парусному линейному кораблю «Полтава», малому ракетному кораблю «Серпухов» и подводной лодке «Санкт-Петербург».

В день праздника, 26 июля на кораблях будут подняты флаги расцвечивания, экипажи выстроятся в парадной форме на бортах.

Напомним, что военно-морской парад в честь Дня ВМФ в этом году пройдет в Петербурге и Кронштадте 26 июля. В нем примут участие в общей сложности 46 кораблей, катеров и подводных лодок, а также боевая авиация.

«Бойкий» — корвет с управляемым ракетным оружием, третий корвет (второй серийный) проекта 20380. Построен на заводе «Северная верфь» в Санкт-Петербурге. Вошел в состав Балтийского флота 16 мая 2013 года.