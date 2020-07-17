Шойгу поручил принять меры по сохранению здоровья военных в ходе внезапной проверки войск

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил принять все необходимые меры по сохранению здоровья военнослужащих в ходе начавшейся 17 июля внезапной проверки войск Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.

«В ходе контрольных мероприятий необходимо принять все меры по сохранению здоровья личного состава», - сказал он во время совещания с руководящим составом военного ведомства в Национальном центре управления обороной.

Глава Минобороны поставил задачу на всех этапах проверки обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности, не допустить отрицательного воздействия на природную среду.