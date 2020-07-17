В РФ объявлена внезапная проверка войск ЮВО, ЗВО, ВДВ и морской пехоты

В России объявлена внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, Воздушно-десантных войск и морской пехоты Северного, Тихоокеанского флотов.

Об этом сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совещании с руководящим составом военного ведомства.

«Данное мероприятие спланировано с целью оценки способности Вооруженных сил обеспечить военную безопасность на юго-западе Российской Федерации, где сохраняются серьезные угрозы террористического характера, и подготовки к стратегическому командно-штабному учению "Кавказ-2020"», - сказал глава Минобороны.

В ходе проверки предусмотрено проведение 56 учений тактического уровня. Будет задействовано 35 полигонов и учебных полей, 17 морских полигонов в акваториях Черного и Каспийского морей, добавил Шойгу.

Всего на внезапную проверку привлечено 149 755 человек, 26 820 единиц вооружения и военной техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов обеспечения.

Также Шойгу поручил на всех этапах проверки обеспечить строгое соблюдение требований безопасности, сохранность оружия и боеприпасов, исключить случаи нанесения ущерба государственной собственности, не допустить отрицательного воздействия на природную среду и принять все меры по сохранению здоровья личного состава.