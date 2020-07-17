За неделю у границ РФ разведку провели 32 иностранных самолета
Российские истребители четыре раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
© Фото: Минобороны России
За прошедшую неделю вдоль границ Российской Федерации разведку вели 36 иностранных летальных аппарата, из которых 32 самолета-разведчика и 4 беспилотника.
Российские истребители дежурных сил ПВО четыре раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы.
«Дежурными силами ПВО нарушения границ РФ допущено не было», - говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
Отмечается, что все полеты иностранных летательных аппаратов проходили под контролем российских радиолокационных станций.