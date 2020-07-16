Первой успешной миротворческой операции XX века исполняется 28 лет

Те дни народу Южной Осетии запомнились на всю жизнь, когда в июле 1992 года жители Цхинвала со слезами на глазах встречали колонну российских миротворцев, которые вошли в зону полыхавшего грузино-югоосетинского конфликта.

Общее руководство первой миротворческой операцией в Южной Осетии от российской стороны было возложено на Сергея Шойгу – в то время председателя Государственного комитета Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

К моменту принятия решения о начале операции Сергей Шойгу уже успел побывать в Республике для ликвидации последствий землетрясения в южноосетинском поселке Джава весной 1991 года.

Для выполнения сложнейшей задачи 14 июля 1992 года после укомплектования миротворческий батальон под руководством Сергея Шойгу совершил марш по Транскавказской магистрали из Владикавказа в Цхинвал и тут же приступил к выполнению возложенной на него задачи.

Ввод миротворческих сил, возглавляемых нынешним Министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу, привел к прекращению кровопролития и дал возможность жителям Южной Осетии вернуться к мирной жизни. Этот мир продержался в Республике более 16 лет – до трагических событий 2008 года, когда Сергею Шойгу пришлось вновь прийти на помощь югоосетинскому народу, подвергшемуся агрессивному нападению грузинских войск.

10 ноября 1989 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области преобразовал область в автономную республику в составе Грузинской ССР. Однако Верховный Совет Грузии признал это решение неконституционным. Грузинские националисты взяли Цхинвал в кольцо блокады, которая длилась 4 месяца.

20 сентября 1990 года парламент Южной Осетии провозгласил создание республики, а 10 декабря Верховный Совет Грузинской ССР объявил об упразднении Юго-Осетинской автономной области. На следующий день Грузия ввела в Цхинвал чрезвычайное положение. В январе 1991 года в Южную Осетию были переброшены грузинские войска. Военное противостояние привело к многочисленным жертвам с обеих сторон. По различным оценкам, с ноября 1990 года по июль 1992 года в результате конфликта погибли от 2 до 4 тысяч человек.