Гонка с препятствиями: в Подмосковье завершился конкурс «Страж порядка»

Один из самых сложных и зрелищных этапов конкурса «Страж порядка» только что завершился на одном из полигонов в Подмосковье.

Команды соревновались в групповой гонке. Армейская дистанция в 12 километров намного сложнее классического спортивного многоборья, военнослужащие преодолели 56 препятствий, в том числе и имитирующие горные условия.

В конце участники гонки форсировали водную преграду. В состязаниях участвовали восемь команд, которые представляют все военные округа. Подведение итогов запланировано на субботу.

Из лучших военных полицейских сформируют российскую сборную, которая выступит в конкурсе «Страж порядка» на Армейских международных играх.