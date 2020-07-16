Гонка с препятствиями: в Подмосковье завершился конкурс «Страж порядка»
В состязаниях участвовали восемь команд, которые представляют все военные округа.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Один из самых сложных и зрелищных этапов конкурса «Страж порядка» только что завершился на одном из полигонов в Подмосковье.
Команды соревновались в групповой гонке. Армейская дистанция в 12 километров намного сложнее классического спортивного многоборья, военнослужащие преодолели 56 препятствий, в том числе и имитирующие горные условия.
В конце участники гонки форсировали водную преграду. В состязаниях участвовали восемь команд, которые представляют все военные округа. Подведение итогов запланировано на субботу.
Из лучших военных полицейских сформируют российскую сборную, которая выступит в конкурсе «Страж порядка» на Армейских международных играх.