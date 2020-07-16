Прыжки с Ми-8АМТШ: разведчики ЮВО из Ставрополья десантировались в горах Северной Осетии

Разведчики мотострелкового соединения из Ставрополья выполнили прыжки с парашютом на полигоне Дарьял в горах Северной Осетии. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Перед десантированием военнослужащие прошли теоретический курс по воздушно-десантной подготовке, изучили парашютные системы и способы их укладки, отработали действия в воздухе, при приземлении, а также при возникновении нештатных ситуаций. Перед прыжками разведчики сдали зачеты, прошли инструктаж по технике безопасности и провели тренировки на воздушно-десантном комплексе.

Каждый военнослужащий выполнил до десяти прыжков из вертолетов Ми-8АМТШ с парашютом Д-6 серии 4, в том числе с оружием. Вначале военнослужащие совершили прыжки с высоты от 800 до 1000 метров, затем с 600 метров на ограниченную площадку приземления. После приземления военнослужащие собрались в указанной точке, а также захватили объект уловного противника.

Ми-8АМТШ «Терминатор» - транспортно-штурмовой вертолет, разработанный на Улан-Удэнском авиазаводе. Модификация самого массового двухдвигательного вертолета Ми-8. Способен как перебрасывать грузы и десант, так и поддерживать его огнем.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или четыре тонны груза на расстояние более тысячи километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы. Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.