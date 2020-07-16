Морской бой: боевые корабли Каспийской флотилии провели тренировку ко Дню ВМФ РФ

Малые артиллерийские корабли «Махачкала», «Астрахань», «Волгодонск» и артиллерийские катера «АК-209», «АК-223», «АК-201» Каспийской флотилии (КФл) провели тренировку эпизода морского боя с кораблями условного противника. Мероприятие прошло в рамках подготовки к военно-морскому параду, посвященному Дню Военно-Морского Флота (ВМФ) России.

Также в рамках военно-спортивного праздника экипажи кораблей и подразделения морской пехоты КФл совместно с корабельным составом береговой охраны Пограничной службы ФСБ России отработали эпизоды боевой подготовки, включающей в себя пресечение незаконной деятельности бандформирований, обнаружение кораблей противника и высадку морского десанта на побережье.

Всего в праздновании Дня ВМФ будет задействовано более 40 единиц кораблей, судов обеспечения и боевой техники КФл, в том числе ракетные и артиллерийские корабли и катера, противодиверсионный катер, гидрографические судна, минно-тральные корабли, десантные катера, патрульные катера типа «Раптор», а также бронетранспортеры БТР-82АМ.