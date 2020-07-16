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Шаг в небо: в Псковской области состоялись масштабные учения ВДВ

Ян Брацкий
05:00 16.07.2020
Тактические учения проведены в рамках подготовки к полковым тактическим учениям, которые состоятся в Псковской области в сентябре текущего года. 
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Более 600 бойцов воздушно-десантных войск десантировались на полигон в Псковской области в рамках тактических учений. Перед этим личный состав совершил перелет с аэродрома «Кресты» в Пскове и десантировался на площадку «Кислово».

Там бойцы гвардейского десантно-штурмового соединения отработали тактические действия по захвату объектов условного противника и удержания указанного района до прибытия основных сил.

Первыми десантировались бойцы разведывательных подразделений на парашютных системах специального назначения «Арбалет-2», которые скрытно провели разведку объектов противника и передали необходимые разведданные на пункт управления полка.

Следом состоялось десантирование основных сил парашютно-десантного батальона на парашютных системах Д-10 и двух грузовых платформ П-7 на многокупольной системе МКС-350-9 с боеприпасами и запасами материальных средств.

Всего в учениях были задействованы более 600 человек личного состава, семь военно-транспортных самолетов Ил-76мд, две платформы П-7 с многокупольной системой МКС-350-9.

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