Самолеты Ил-76 помогают тушить природные пожары в Ульяновской области
В Минобороны РФ отметили, что все воздушные суда оборудованы выливными авиационными приборами, летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.
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Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации привлечены к тушению природных пожаров в Ульяновской области. Такое распоряжение отдал министр обороны России Сергей Шойгу.
Первый вылет экипаж воздушного судна, оборудованного выливным авиационным прибором, совершил 15 июля. На очаг возгорания в Майнском районе Ульяновской области было сброшено 42 тонны воды.
В министерстве обороны РФ отметили, что летчики Ил-76 прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.
Ранее экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации провели практические тренировки по тушению условного крупного природного пожара в Тверской области.