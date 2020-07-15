Двое суток в седле: военные всадники прошли 130 километров «Конного марафона»

Участники всеармейского конкурса «Конный марафон», проходящего на полигоне Кара-Хаак в Республике Тува, в рамках первого этапа соревнований приступили к преодолению маршрута в 130 километров.

Сильный проливной дождь и ветер стали дополнительным препятствием на самом длинном этапе состязаний. Участники находятся в седлах на протяжении двух дней.

На маршруте военнослужащие выполняют ряд специальных задач: преодолевают водную преграду и минные заграждения, состязаются в замене лошадей, организации ночлега, перевозке раненого и боеприпасов из очага поражения.

Несмотря на сложные погодные условия команды показывают отличную подготовку, слаженность действий и высокий боевой дух, выполняя задания практически без штрафов.

Отборочный этап всеармейских соревнований «Конный марафон» стартовал 13 июля. В течение пяти дней лучшие военнослужащие конных подразделений будут соревноваться за победу и право принять участие в Международных армейских играх, которые состоятся в августе.