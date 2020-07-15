Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия Армия

Огненный вал: танкисты ЗВО уничтожили «врага» во встречном бою

Ян Брацкий
06:40 15.07.2020
Основной задачей учений было уничтожение массированным огнем бронетехники и живой силы условного противника.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

Танкисты общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) уничтожили «противника» в ходе тактических учений в Нижегородской области.

Бойцы мотострелкового полка провели встречный бой на полигоне Мулино под прикрытием огненного вала артиллерийских расчетов 152-мм гаубиц МСТА-Б и реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г».

Основной задачей танковых подразделений стало наступление на позиции условного противника, а также уничтожение его танков и живой силы массированным огнем.

Также в ходе танкового удара был применен опыт ведения современных локальных конфликтов – использовались «Сирийский вал» и «Танковая карусель».

Всего к тактическим учениям было привлечено свыше 800 военнослужащих мотострелковых, артиллерийских, танковых и инженерных подразделений мотострелкового полка общевойсковой армии ЗВО, а также свыше 200 единиц вооружения и военной техники, включая танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82А.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата14.07.2020, 01:55
Лавров и Помпео обсудили встречу лидеров стран «ядерной пятерки»
Дата15.07.2020, 00:00
В Минобороны разъяснили порядок зачисления абитуриентов в военные вузы
Дата14.07.2020, 18:44
«Это не сравнится с тем, что ты испытываешь, когда побеждаешь»: Махов рассказал о своих эмоциях после решения МОК
Дата12.07.2020, 16:20
Полет «Суперграчей»: эксклюзивные кадры из кабины Су-25СМ3
Дата12.07.2020, 15:10
«Товарищ командир, по тебе пуск»: командующий дальней авиацией рассказал, как попал под обстрел на Су-25
Дата25.06.2020, 12:26
Парад Победы в фотографиях: как это было
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
07:30 В стране и мире
Опубликованы фотографии рыбы с «человеческими» губами и зубами
07:20 В стране и мире
Названы неочевидные признаки умного человека
07:06 В стране и мире
Расправа или ритуал: археологи обнаружили место таинственного убийства 2000-летней давности
06:00 В стране и мире
Видео
Морпехи Северного флота приступили к подготовке ко Дню ВМФ России: видео
04:49 Армия
Видео
Танкисты ЗВО преодолели реку, двигаясь по дну: видео
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Опубликованы фотографии рыбы с «человеческими» губами и зубами
Эксперты рассказали, как обезопасить свой мобильный банк от мошенников
Врач рассказала о смертельной опасности заусенцев
Видео
Дельфины устроили водное представление под Анапой: видео
Сбросивший 46 кг Разин поделился секретом идеальной диеты
Пандемия среди пчел: насекомые начали массово гибнуть от неизвестной инфекции
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.