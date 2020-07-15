Экологический десант: бойцы ЦВО собрали 200 тонн мусора на Ямале

Экологический взвод Центрального военного округа (ЦВО) собрал более 200 тонн мусора на земле Минобороны Российской Федерации в Арктической зоне на мысе Марре-Сале полуострова Ямал. Военнослужащие экологического взвода спрессовали около металлических 3900 бочек.

Всего силами военнослужащих планируется убрать 676 тонн мусора на территории в четыре гектара на мысе Марре-Сале. К работе привлечены 32 бойца, а также 23 единицы техники.

Личный состав обеспечен специальной формой одежды: зимними и летними техническими костюмами, утепленной обувью. Кроме того, на мысе Марре-Сале развернут полевой автономный лагерь, в который входят места проживания, пункт питания, а также полевой хлебозавод.

Все военнослужащие экологического взвода тщательно проинструктированы относительно мер безопасности при проведении работ в Арктической зоне, в том числе с применением специального оборудования, предназначенного для резки и прессования металла.

К выполнению задач военнослужащие приступили 10 июня, работы продлятся до первого октября.