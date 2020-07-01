Лучшие специалисты по ремонту РСЗО определились на конкурсе под Пензой: видео

Лучшие специалисты по ремонту реактивных систем залпового огня определились на Всеармейском конкурсе «Мастер-оружейник» под Пензой. Третий год подряд ими становятся хозяева соревнований - команда Пензенского артиллерийского инженерного института.

Согласно правилам конкурса, командам нужно было заменить десять направляющих и поменять колесо у реактивной системы РСЗО «Град», после чего произвести десять холостых выстрелов.

За каждую упавшую деталь, неудачный выстрел и другие ошибки начислялось штрафное время, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

По итогам соревновательного дня второе и третье места заняли команды Центрального и Южного военных округов, соответственно.

Конкурс продлится до второго июля, всего участникам соревнований предстоит преодолеть пять его этапов. Во время подготовки и проведения конкурса принимается комплекс мер, направленный на исключение случаев заболевания личного состава вирусными инфекциями. Все команды на конкурс прибыли заблаговременно, у всех были взяты тесты на наличие вирусной инфекции.

На полигоне Константиновка, где проходит конкурс, и в местах проживания и питания военнослужащих, проводится дезинфекция, участников три раза в день проверяют на наличие температуры. В связи с эпидемиологической обстановкой допуск зрителей на соревнования ограничен.