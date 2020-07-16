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Служить готовы: в России официально завершен весенний призыв

Ян Брацкий
00:00 16.07.2020
Согласно указу президента Российской Федерации Владимира Путина, в Вооруженные Силы страны было призвано и направлено 135 тысяч человек.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ

В России завершен весенний призыв 2020 года. Этот призыв в войска проходил в условиях пандемии коронавирусной инфекции. В этой связи вызов призывников в военкоматы был перенесен с апреля на май.

Сами военные комиссариаты перевели на усиленный противоэпидемический режим работы. При этом призывники в военкоматы не вызывались, беседы с ними проводились по телефонам, а также по средствам видеосвязи.

В ходе бесед призывники информировались о переносе сроков явки в комиссариаты для проведения медицинского освидетельствования, а также о порядке и сроках работы призывных комиссий. Прибытие призывников в военкоматы предусматривалось в зависимости от развития обстановки в регионах.

Призывные комиссии начали свою работу с 12 мая с соблюдением всех необходимых мер безопасности в рамках борьбы с распространением COVID-19. В первую очередь, на заседания вызывались граждане, которые гарантированно направлялись в войска. С целью обеспечения безопасных условий мероприятий призыва военные комиссариаты субъектов Российской Федерации были обеспечены средствами индивидуальной защиты и бесконтактными термометрами, а также был создан необходимый запас дезинфицирующих средств и экспресс-тестов для определения наличия коронавируса. 
  
С 20 мая начались отправки призывников со сборных пунктов в соединения и воинские части. Все новобранцы перед отправкой к местам прохождения службы были протестированы на наличие инфекции и обеспечены повседневной формой одежды: для ВМФ - черного цвета, для ВКС и ВДВ - синего, для остальных видов и родов войск - защитного цвета, а также банковскими и персональными электронными картами, медицинскими масками и несессерами, в комплект которых входит антисептик для рук.

По результатам выполненных противоэпидемических мероприятий в военные комиссариаты и на сборные пункты субъектов Российской Федерации не допущено около 1,5 тысяч человек с признаками респираторных заболеваний. Благодаря беспрецедентным мерам безопасности, а также тщательному планированию перевозок были исключены происшествия и проникновение коронавирусной инфекции в соединения и воинские части Вооруженных Сил Российской Федерации.

Впервые перевозка военнослужащих осуществлялась с использованием более 2,1 тысяч арендованных вагонов в составе пассажирских поездов и автомобильного транспорта соединений и воинских частей. Были задействованы 11 воинских эшелонов, 29 рейсов самолетов авиации ВС РФ и 40 рейсов гражданской авиации, которыми перевезено более 16,5 тысяч военнослужащих.

При этом загрузка вагонов и транспорта осуществлялась с учетом соблюдения социальной дистанции, а перевозки гражданской авиацией осуществлялись только чартерными рейсами.

Особое внимание уделялось комплектованию научных, научно-производственных и спортивных рот. В научные и научно-производственные роты было направлено более 450 молодых людей, а в спортивные роты - более 150 человек. В спортивные роты направляются члены сборной России по олимпийским видам спорта.

Практика этого призыва, как и предыдущих, показала, что молодые люди, прибывшие в военные комиссариаты муниципальных образований в начале призыва, имеют право выбора пройти военную службу в различных видах Вооруженных Сил и родах войск с учетом состояния их здоровья и результатов профессионального психологического отбора.

Как и во время предыдущих призывов была организована работа «прямых телефонных линий», на которые поступило около 3,5 тысяч звонков. При этом большинство призывников и их близких интересовали вопросы прохождения мероприятий призыва в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Невзирая на сложную эпидемиологическую обстановку, призыв граждан на военную службу проведен качественно и в указанные сроки.  
  

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