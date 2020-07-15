Авиация Минобороны тушит лесные пожары в Ульяновской области: видео

Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации оказывают помощь в тушении лесных пожаров в Ульяновской области. Пятнадцатого июля силами авиации Минобороны России выполнено два самолетовылета для тушения лесного пожара.

В результате успешных действий летчиков, удалось локализовать очаг горения в Майнском районе Ульяновской области. За два вылета на бушующее пламя было сброшено уже 84 тонны воды.

Самолеты Ил-76 Ульяновского военно-транспортного авиационного полка, принимающие участие в тушении пожаров, оборудованы выливными авиационными приборами, а летчики прошли соответствующую подготовку к выполнению подобных задач.