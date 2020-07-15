«Тишина оглушает и трудно дышать»: какие препятствия стали самыми сложными на этапе конкурса «Аварийный район»

В Подмосковье стартовал всеармейский этап профессионального конкурса «Аварийный район». За право представить Россию на «АрМИ – 2020» в Сергиевом Посаде сражаются лучшие аварийно-спасательные подразделения всех родов войск.

Участники этого всеармейского конкурса, без преувеличения, должны уметь все: быстро бегать и прыгать по пересеченной местности - и в воде, и под колючками, взбираться на здания и в средствах индивидуальной защиты болгаркой вскрывать чугунные двери.

Очередная проверка для универсальных солдат - минное поле. В защите душно, плохо слышно и сигнал техники.

«Самое сложное, получается, - это прислушаться. В этот момент тишина оглушает. Очки запотевают, трудно дышать, потому что клапан не дает», - рассказывает участник из службы противопожарной защиты и спасательных работ управления коменданта охраны МО РФ Дондок Бабуев.

Один из самых сложных этапов эстафеты - лабиринт, имитирующий завалы. Участники должны с помощью специальной техники получить доступ к пострадавшему, оказать ему первую помощь в стесненных условиях и эвакуировать раненого. Получается не сразу и не у всех - штрафные баллы дают за мельчайшее нарушение.

Конкуренция в конкурсе растет - за звание лучшего аварийно-спасательного подразделения борются шесть сборных команд: Тихоокеанского и Северного флотов, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, 12-го Главного управления Минобороны и служба пожарной безопасности Министерства обороны России.

«Препятствия и нормативы все время усложняются. Мы каждый раз движемся вперед с точки зрения подготовки военнослужащего, расчета и в целом подразделения», - говорит главный судья конкурса Андрей Субботин.

Впереди у участников последняя проверка на прочность - этап «Победный рывок». Две лучшие команды объявят 18 июля. Они представят Россию на Армейских международных играх в августе.