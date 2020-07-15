Танкисты ЗВО преодолели реку, двигаясь по дну: видео

Более 250 танковых и мотострелковых экипажей Западного военного округа (ЗВО) форсировали водную преграду на вододромах в Московской и Нижегородской областях. Это одно из самых сложных испытаний для экипажей танков Т-72Б3 и Т80.

В свою очередь, экипажи бронетранспортеров БТР-80 и БТР-82А, боевых машин пехоты БМП-2, БМП-3 отработали навыки надводного форсирования водоема.

При прохождении водной преграды танкисты и мотострелки экипируются в индивидуальные аварийно-спасательные средства и изолирующие противогазы, предназначенные для эвакуации экипажа в случае остановки танка или его затопления.

Для допуска к форсированию водной преграды бойцы освоили специальный курс легководолазной подготовки. В ходе учебных мероприятий военнослужащие отрабатывали действия при отказе техники и других нештатных ситуациях во время преодоления водных преград и подводного вождения.

Кроме этого, военнослужащие освоили порядок действий при покидании затопленной боевой машины и особую сигнальную систему, позволяющую подавать команды в условиях плохой видимости, ограниченного пространства и отсутствия воздушной среды, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В ходе выполнения нормативов экипажи танков оборудуют боевые машины специальными воздуховодами, а механики-водители преодолевают водную преграду шириной более 50 и глубиной до пяти метров, ориентируясь только по приборам, не допуская остановок и резких поворотов.