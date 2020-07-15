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Минобороны РФ объявило прием заявок на Всероссийские конкурсы научно-исследовательских работ

Вадим Синицын
19:35 15.07.2020
Конкурсные работы должны быть посвящены тематике технологий искусственного интеллекта, военного, двойного и специального назначения.
Минобороны РФ объявило прием заявок на Всероссийские конкурсы научно-исследовательских работ
© Фото: Минобороны России

Пятнадцатого июля в Военном инновационном технополисе «Эра» стартовал прием заявок на конкурсы научно-исследовательских работ. Конкурсные работы должны быть посвящены тематике технологий искусственного интеллекта, военного, двойного и специального назначения.

К участию приглашаются как граждане Российской Федерации, так и целые научные коллективы, обладающие потенциалом к решению масштабных технических задач. Допускаются к участию студенты, аспиранты, выпускники, докторанты и иные деятели науки.

Конкурсы проводятся в интересах Вооруженных сил России в целях поиска научно-исследовательских работ, а также мотивации талантливых специалистов к проведению инновационных исследований прикладного характера. На конкурсы представляются проекты, содержащие оригинальные и эффективные подходы к решению актуальных для российских Вооруженных сил задач.

В нынешнем году тематика конкурсов в первую очередь касается технологий искусственного интеллекта. Это одно из самых перспективных направлений, связанных с совершенствованием образцов вооружения, специальной и военной техники.

Разработчикам и группам ученых предстоит раскрыть вопросы создания систем с интеллектуальным интерфейсом, информационно-поисковых, мультиагентных, экспертных, робототехнических и самообучающихся систем. Победителей выберет специальная конкурсная комиссия. Главные критерии отбор — инновационная направленность, новизна и возможность реализации проекта на практике.

Ранее стало известно, что круглый стол, посвященный организации научных исследований на базе лабораторного кластера военного инновационного технополиса «Эра», состоится на полях Международного военно-технического форума «Армия-2020» в конгрессно-выставочном центре «Патриот» в августе текущего года.

В рамках дискуссии участники деловой встречи рассмотрят механизм привлечения операторов научных рот к совместному с предприятиями промышленности выполнению инициативных проектов на базе технополиса «Эра», а также ознакомятся с опытом зарубежных коллег.

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