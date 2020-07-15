Минобороны РФ протестировало новейшие образцы космической техники

Сегодня в ходе испытаний новейших образцов космической техники проведено обследование с близкого расстояния одного из отечественных спутников с использованием специализированной аппаратуры малого космического аппарата, сообщает Министерство обороны РФ.

В результате Минобороны России получена ценная информация о техническом состоянии обследуемого объекта, которая передана на наземные средства управления.