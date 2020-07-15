В Ярославской области стартовал всеармейский этап конкурса «Безопасная среда»

В Ярославской области на полигоне Песочное стартовал всеармейский этап конкурса на лучший экипаж радиационной и химической разведки «Безопасная среда».

Принять участие в соревнованиях прибыли более 200 специалистов РХБ защиты - 16 экипажей из военных округов, воинских частей и соединений центрального подчинения, Военной академии РХБЗ, а также команда МЧС России.

В первый день состязаний команды соревновались в индивидуальном первенстве. Военнослужащие в специальных защитных костюмах и вооруженные автоматами Калашникова на штатных разведывательных химических машинах (БТР-80 РХМ-4) преодолели маршрут (три круга) протяженностью 5 500 метров. Им необходимо было преодолеть различные препятствия (участок заграждений и маневрирования (воронки, змейка, ров, балка), водная преграда, макет колейного моста и др.).

На первом круге экипажи выполнили задачи по поиску радиоактивных источников на технике и определению отравляющих веществ. На втором круге участники соревнований выполнили задачи по отбору проб и спецобработку. После преодоления препятствий на третьем круге экипажи осуществили спешивание с боевой машины и преодолели огненно-штурмовою полосу (канатная переправа через водоем, забор, участок переползания по-пластунски под натянутой веревкой, ногоход, траншея, веревочная сетка, проход по бревну через овраг, лежащие бочки, горящий извилистый ход сообщения, бум, проход через овраг по качающейся балке, огненный проход, разрушенное здание - общая протяженность 550 м).

Соревнования будут проходить до 19 июля, участникам еще предстоит состязаться в огневой подготовке на специально оборудованном участке войскового стрельбища, предназначенного для выполнения упражнений практической стрельбы. Победители будут определены в заключительной части состязаний на этапе «Эстафета», который состоится в эту пятницу.

Победители всероссийских соревнований будут отстаивать честь страны на конкурсе «Безопасная среда» в VI Армейских международных играх, которые также пройдут на полигоне учебного центра в августе 2020 года.