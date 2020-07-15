Путин примет участие в закладке боевых кораблей для ВМФ в Керчи

Президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для Военно-морского флота России, которая состоится 16 июля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент будет работать в Крыму, он примет участие в церемонии закладки боевых кораблей для ВМФ РФ», - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что 16 июля российский лидер посетит судостроительный завод «Залив» в Керчи, а также пообщается по видеосвязи с представителями других судостроительных предприятий - «Севмаш» в Северодвинске и «Северная верфь» в Санкт-Петербурге, где также будут закладывать корабли.

Ранее сообщалось, что сегодня на «Северной верфи» был подписан приемный акт о передаче ВМФ фрегата «Адмирал Касатонов». Подъем Андреевского флага запланирован на 21 июля, после утверждения всех документов.