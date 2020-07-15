Чеканя шаг: пешие расчеты Главного военно-морского парада провели первую тренировку в Петербурге
По Сенатской площади строевым шагом прошли курсанты и офицеры высших учебных заведений ВМФ России.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Петербурге состоялась первая тренировка пешей колоны Главного военно-морского парада. В ней приняли участие десять парадных расчетов. Моряки маршировали в повседневной форме.
Впереди предстоит несколько тренировок, а на 23 июля запланирована генеральная репетиция. В параде в Северной столице помимо наземных групп примут участие 46 кораблей и 42 самолета и вертолета.
Экипажи тактических групп отработали соблюдение дистанции и технику пилотажа на малой высоте. При таких полетах над городом летчикам важно учитывать направление ветра, который может измениться в любую секунду.
Следом за вертолетами воздушное пространство Петербурга заняли самолеты: истребители, бомбардировщики, штурмовики, разведчики и охотники за подводными лодками.