«На все 100% защищены»: испытавший вакцину от COVID-19 рассказал, что не боится коронавируса

Военнослужащий-контрактник Юрий из первой группы добровольцев, на которых испытали отечественную вакцину против COVID-19, заявил, что теперь не боится заразиться коронавирусом.

«Легли поздно конечно, волновались. И проснулись рано, утром был скрининг, последние анализы сдали. Спалось отлично, потому что уже все, в предвкушении, что уже дома скоро будем, что все закончилось. Предложили позавтракать, но мы всей группой отказались, надо было побыстрее все анализы сдать и ехать домой. Уже не страшен коронавирус, мы на все 100% защищены», - рассказал он «Звезде».

Испытания вакцины проводят совместно Минобороны России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Первой группе добровольцев была введена экспериментальная вакцина против коронавирусной инфекции 18 июня. В ходе испытаний они находились под постоянным наблюдением медиков госпиталя имени Бурденко.

На протяжении 28 дней после вакцинации показатели жизненно важных функций у добровольцев сохранялись в пределах нормы, серьезных нежелательных явлений, жалоб на состояние здоровья, осложнений или побочных реакций не зарегистрировано.