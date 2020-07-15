Врач рассказал, что у вакцинированных от COVID-19 добровольцев формируется иммунитет

Олег Чихляев, врач анестезиолог-реаниматолог филиала ГВКГ им. Бурденко рассказал «Звезде» о о том, что у добовольцев, прошедших вакцинацию от коронавируса, формируется иммунитет.

«В организме добровольцев лимфоциты увидели РНК вируса, генетическую информацию вируса COVID-19. В лимфатических узлах добровольцев идет пролиферация лимфоцитов на выработку антител к этому вирусу, то есть формируется иммунитет. Мы забираем венозную кровь на гуморальный иммунитет, то есть мы отправим ее в институт Гамалеи, где посмотрят, как идет пролиферация лимфоцитов к данному вирусу, то, как они программируется и сколько их синтезируется в организме добровольцев. Выполним полный спектр анализов и будем смотреть окончательные результаты», - сказал он.

Испытания вакцины проводят совместно Минобороны России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи.

Первой группе добровольцев была введена экспериментальная вакцина против коронавирусной инфекции 18 июня.

Затем еще 20 участникам эксперимента ввели препарат в бустерном виде. Бустерная схема вакцинации - двукратное введение одного и того же гена на разных носителях - закрепляет и усиливает протективный иммунитет, увеличивая продолжительность его действия. Первый компонент им ввели 23 июня, второй – 13 июля, спустя 21 день.

Добровольцы должны будут посетить госпиталь на 42-й день после первой вакцинации, чтобы пройти итоговый медосмотр и диагностику, а также оформить нужные документы.