Атомный крейсер «Князь Владимир» примет участие в параде ВМФ в Североморске

Подводный крейсер стратегического назначения «Князь Владимир» впервые примет участие в параде в День Военно-морского флота в Североморске, который состоится 26 июля. Об этом сообщил командующий Северным флотом вице-адмирал Александр Моисеев.

«Впервые в парадном строю на североморском рейде будет стоять новейший атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир", который в прошлом месяце пополнил состав Военно-морского флота России», - сказал он.

Он добавил, что в парадном строю можно будет увидеть и ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Верхотурье», тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», ракетный крейсер «Маршал Устинов», большой противолодочный корабль «Североморск», большой десантный корабль «Кондопога».

К-549 «Князь Владимир» - российская атомная подводная лодка стратегического назначения, относящаяся к 4-му поколению. Четвертый корабль проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту 955А (09 552), «Борей-А».

Основное вооружение подлодок - твердотопливные баллистические ракеты комплекса Д-30 «Булава». В настоящее время построены и вошли в состав флота уже три «Борея»: «Юрий Долгорукий», «Александр Невский» и «Владимир Мономах».

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» (проект 1 144.2) - самый мощный ударный надводный корабль в составе ВМФ России и самый большой в мире действующий неавианесущий ударный боевой корабль с атомной энергетической установкой.

Переданный Северному флоту в апреле 1998 года, ТАРКР стал последним в своей серии (шифр «Орлан»). Всего в нашей стране было построено четыре таких корабля. По состоянию на сегодня лишь один «Петр Великий» находится в строю, ТАРКР «Адмирал Нахимов» проходит модернизацию на АО ПО «Севмаш».

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