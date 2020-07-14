Боевые корабли и катера: на Неве состоялась первая тренировка Главного военно-морского парада

В Санкт-Петербурге состоялась первая тренировка Главного военно-морского парада в акватории Невы. Она проходила с 04.00 до 05.30 утра. Специально ради репетиции был изменен график развода мостов.

В Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ по ВМФ рассказали, что 20 боевых кораблей и катеров прошли в парадном строю в составе тактических групп от Благовещенского до Троицкого моста. Тренировку провел командир Ленинградской военно-морской базы контр-адмирал Вячеслав Родионов.

«Мы ставили буи, которые имитировали четыре моста, которые находятся на реке Нева: Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный», - уточнил Родионов.

В строю прошли новейшие малые ракетные корабли «Советск» и «Великий Устюг», корабль противоминной обороны «Владимир Емельянов», тактические группы противодиверсионных катеров типа «Грачонок», патрульные катера «Раптор», десантные катера и новейшие большие гидрографические катера «Георгий Зима» и «Михаил Казанский» - последние принимают участие в параде впервые.

В ходе репетиции проверялась отработка экипажами кораблей и катеров задачи движения на заданной скорости хода, четкого удержания судов на заданном курсе.