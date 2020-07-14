Тонны воды с неба: кадры учений летчиков ВТА по борьбе с пожарами

Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА) провели практические тренировки по тушению условного крупного природного пожара в Тверской области.

Во время полетов летчики получали в воздухе координаты «очага возгорания» и выполняли сброс воды с высоты около 100 метров. Это оптимальная высота для наиболее эффективного тушения пламени.

Перед выполнением полетов самолеты Ил-76 были оборудованы специальными выливными авиационными приборами ВАП-2, вмещающими 42 тонны воды.

Всего в ходе полетов было задействовано около 10 экипажей ВТА, каждый из которых получил допуск к проведению практических полетов для тушения пожаров.