Тонны воды с неба: кадры учений летчиков ВТА по борьбе с пожарами
За один полет экипажи военно-транспортной авиации могут сбросить на очаг возгорания до 42 тонн воды.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны России
Экипажи самолетов Ил-76 военно-транспортной авиации (ВТА) провели практические тренировки по тушению условного крупного природного пожара в Тверской области.
Во время полетов летчики получали в воздухе координаты «очага возгорания» и выполняли сброс воды с высоты около 100 метров. Это оптимальная высота для наиболее эффективного тушения пламени.
Перед выполнением полетов самолеты Ил-76 были оборудованы специальными выливными авиационными приборами ВАП-2, вмещающими 42 тонны воды.
Всего в ходе полетов было задействовано около 10 экипажей ВТА, каждый из которых получил допуск к проведению практических полетов для тушения пожаров.