Точность - залог успеха: лучшие кадры учений спасателей-парашютистов ЦВО

Специалисты поисково-спасательной и парашютно-десантной службы Центрального военного округа (ЦВО), участвующие в выполнении государственных космических программ по запуску и посадке космических кораблей, отработали десантирование и приземление на водную поверхность в ходе учений, завершившихся в Челябинской области.

Военные парашютисты-спасатели из 12 воинских частей ЦВО, отработали десантирование из вертолета Ми-8МТВ5 с высоты 600 метров на точность приземления на водную поверхность, а также с высоты от 1500 до 3000 метров на точность приземления на сушу.

При выполнении прыжков военные спасатели использовали новейшие парашютные системы специального назначения «Арбалет-2» и спортивные парашюты «Мальва-24», обладающие улучшенными характеристиками для повышения точности приземления на неподготовленные площадки, в лесистые участки местности, а также на водную поверхность, что является обязательным элементом летнего периода обучения.

Это позволяет подготовить военных спасателей к действиям в экстремальных условиях при приземлении спускаемого космического аппарата на воду. Как сообщалось ранее, военные парашютисты-спасатели авиационных частей Центрального военного округа по гособоронзаказу получили на вооружение более 20 новейших парашютных систем специального назначения «Арбалет-2» и спортивных парашютов «Мальва-24».