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В Минобороны разъяснили порядок зачисления абитуриентов в военные вузы

Ян Брацкий
00:00 15.07.2020
Новшества коснутся более 40 тысяч кандидатов, которым предстоит пройти вступительные испытания.
В Минобороны разъяснили порядок зачисления абитуриентов в военные вузы
© Фото: Минобороны России

В этом году, из-за пандемии коронавирусной инфекции, зачисление абитуриентов в высшие учебные заведения Минобороны России будет осуществляться по новым правилам. Новшества коснутся более 40 тысяч кандидатов, которым предстоит пройти вступительные испытания. Набор абитуриентов начинается 15 июля.

Сроки сдвинуты из-за более поздней сдачи Единого государственного экзамена. Под новым форматом поступления подразумевается конкурсный отбор кандидатов в местах их проживания, без приезда непосредственно в вуз.

Для этого в 74 региона страны отправились специальные выездные группы, в которые вошли представители вузов, специалисты групп профессионально-психологического отбора и физической подготовки. Они осуществят отбор кандидатов на базе военных комиссариатов областей, краев и республик.

Молодые люди и девушки, решившие поступать в высшие военные учебные заведения, были заранее оповещены о времени проведения вступительных испытаний, запланированных с 15 июля по пятое августа.

Специалисты выездных групп совместно с работниками военных комиссариатов проведут тестирование для определения профессиональной и психологической пригодности, состояния здоровья будущих абитуриентов и уровня их физической подготовки.

Каждая выездная группа отберет кандидатов для поступления во все высшие военные учебные заведения Министерства обороны Российской Федерации. Даты проведения набора выбраны с учетом сроков проведения Единого государственного экзамена и принимаемых мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.

Особенность подготовки к набору курсантов первого курса в этом году заключается в проведении целого комплекса мероприятий, направленных как на безусловное выполнение кадрового заказа Министерства обороны, так и сохранение здоровья абитуриентов. Предусмотрены дезинфекция помещений, сдача физических упражнений на открытых спортивных площадках, проведение обязательной термометрии, соблюдение социальной дистанции.

В нынешних условиях вузы сконцентрировали свою работу на расширении связи непосредственно с военными комиссариатами и индивидуальной работе с абитуриентами в режиме консультаций и разъяснения порядка поступления, а также использования официальных сайтов учебных заведений для оперативного информирования обо всех изменениях и принимаемых решениях, касающихся организации набора.

В этом году на зачисление в военные вузы претендуют более 40 тысяч человек. Из них - более 38 тысяч из числа гражданской молодежи (выпускников организаций среднего общего и среднего профессионального образования), в том числе более 1300 выпускников суворовских, нахимовских, кадетских училищ и корпусов, а также более четырех тысяч военнослужащих, не имеющих офицерского звания.

К потенциальным абитуриентам предъявляются высокие требования по физической подготовке, что, безусловно, оправдано, потому что физическая подготовка - залог боеспособности армии.

Кандидаты, имеющие среднее профессиональное образование и изъявившие желание сдавать вступительные испытания, проводимые вузом самостоятельно, выпускники суворовских и кадетских училищ для прохождения профессионального отбора будут вызваны непосредственно в вузы с 25 июля по 10 августа.

В эти же сроки приемные комиссии вузов, опираясь на результаты работы выездных групп, результаты ЕГЭ кандидатов и индивидуальные достижения абитуриентов, сформируют конкурсные списки кандидатов, на основе которых будут приняты решения с рекомендацией для обучения либо в отказе.

С 15 августа кандидаты, успешно прошедшие отбор, будут зачислены в военные учебные заведение и приступят к общевойсковой подготовке в учебных центрах вузов. Тех, кто не пройдет конкурсные испытания, сотрудники военных комиссариатов также оповестят в обязательном порядке. Учебный год в военных учебных заведениях первого сентября.

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