Барьеры, стены и танки: какие препятствия преодолевали служебные собаки на конкурсе «Верный друг»

Умение находить общий язык с четвероногими в Подмосковье демонстрируют более сотни кинологов со всей страны. Там проходит Всеармейский этап конкурса «Верный друг», который является отборочным на Армейские международные игры.

Прохождение круга участники начинают с преодоления барьера, затем идут стена и большая лестница. Побеждает тот, кто покажет лучшее время. В среднем дистанцию проходят за полторы минуты.

Из-за дождя участникам проходить дистанцию сложнее вдвойне. Препятствия скользкие – из-за того, что собака на бревне соскользнула, могут начислить штрафные баллы.

Служебные собаки знают команду ползти под танком или БТР, научены закладывать учебные гранаты под технику и быстро удаляться в безопасное место.

У конкурса «Верный друг» есть свои особенности: после того, как дистанцию прошла одна собака, проводится химобработка, чтобы посторонние запахи не отвлекали следующую.

В конце 300-метровой полосы расчет преодолевает водную преграду. В бассейн с водой прыгает и собака, и вожатый. Погода установилась не летняя, поэтому после такой освежающей ванны необходимо как можно быстрее обсохнуть, чтобы не заболеть.