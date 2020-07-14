Оседлав ветер: в Туве стартовал всеармейский этап конкурса «Конный марафон»

В Республике Тува стартовал всеармейский этап соревнований «Конный марафон», проходящий в рамках Армейских международных игр-2020 между лучшими военнослужащими конных подразделений Вооруженных Сил Российской Федерации. Соревнования состоялись на республиканском полигоне Кара-Хаак.

В церемонии открытия приняли участие командующий 41-ой общевойсковой армией генерал-майор Яков Резанцев, представители Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил Российской Федерации, представители администрации Республики Тыва, а также гости и участники конкурса.

«В ходе соревнований все сложности маршрута будут вам по плечу. Вы должны показать на что способны, показать примеры взаимовыручки, целеустремленности и воли к победе. Лучшим из вас предстоит защитить честь Вооруженных Сил Российской Федерации на международном этапе конкурса», - отметил командующий 41-ой общевойсковой армией Центрального военного округа генерал-майор Яков Резанцев.

Во время соревнований военнослужащим предстоит преодолеть короткую и длинную дистанции на лошадях с выполнением специальных задач. Победителем станет команда, которая проедет маршрут за самое короткое время. Лучшие военнослужащие представят Россию на международных состязаниях, которые состоятся в августе-сентябре этого года.

В соревнованиях примут участие команды от Южного и Центрального военных округов, а также Рязанского гвардейского высшего воздушно-десантного командного училища.