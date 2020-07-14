Скоротечный бой: кадры учений спецназа в Самарской области
В учениях приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано свыше 30 единиц военной техники.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
Военнослужащие соединения специального назначения Центрального военного округа (ЦВО) успешно «уничтожили» отряд боевиков в Самарской области предварительно нарушив их системы связи.
По замыслу учений, расчет беспилотника «Гранат-4» провел воздушную разведку и обнаружил замаскированное расположение незаконных бандитских формирований.
Разведывательные группы совершили 30 километровый марш, захватили станцию спутниковой связи и подорвали командный пункт условного противника.
При отходе военнослужащие вступили в бой с противодиверсионными группами условных бандформирований и вышли в район эвакуации.