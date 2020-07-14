В акватории Каспийского моря прошла тренировка перед военно-морским парадом: видео

В акватории Каспийского моря состоялась тренировка военно-морского парада, посвященного Дню Военно-Морского Флота России. В Дагестане подобное мероприятие в День ВМФ впервые пройдет 26 июля. Репетиция у берегов Каспийска прошла в сложных погодных условиях.

Сразу после парада состоится военно-спортивный праздник, в рамках которого экипажи кораблей и судов обеспечения, а также морские пехотинцы продемонстрируют эпизоды боевой подготовки, включая высадку морского тактического десанта на побережье условного противника.

Всего в праздновании Дня ВМФ будет задействовано около 30 единиц кораблей, судов обеспечения и боевой техники Каспийской флотилии, в том числе ракетные и артиллерийские корабли и катера, противодиверсионный катер, гидрографические судна, минно-тральные корабли, десантные катера, патрульные катера типа «Раптор», а также бронетранспортеры БТР-82АМ, сообщает пресс-служба Южного военного округа.