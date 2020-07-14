Крупнейший в мире МДКВП «Евгений Кочешков» принял участие в репетиции Дня ВМФ: видео

Самый большой в мире десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) Балтийского флота «Евгений Кочешков» принял участие в репетиции военно-морского парада и военно-спортивного праздника, посвященных Дню Военно-Морского Флота России.

Тренировка прошла в акватории Калининградского морского канала в Балтийске под руководством командира Балтийской военно-морской базы контр-адмирала Александра Пешкова. В ней, помимо МДКВП «Евгений Кочешков», приняли участие свыше 20 боевых кораблей и судов обеспечения, а также порядка одной тысячи военнослужащих Балтийского флота.

В ходе репетиции были отработаны дистанции между кораблями, утверждено время на выполнение каждого упражнения, внесены последние коррективы в план проведения праздника с учетом реальной обстановки.

Двадцать третьего июля будет проведена генеральная репетиция. В общей сложности, в мероприятиях в Балтийске будет задействовано 46 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота, 20 единиц военной техники армейского корпуса и морской пехоты флота, а также два вертолета Ка-27 морской авиации флота.