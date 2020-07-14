Минобороны РФ опубликовало видео перехвата американского RC-135 над Черным морем

Министерство обороны РФ опубликовало видео перехвата американского самолета-разведчика RC-135 в небе над Черным морем 14 июля. В этот же день над Баренцевым морем российские ВКС перехватили самолет вооруженных сил Норвегии.

Всего во вторник в направлении границ нашей страны двигались несколько иностранных военных воздушных судов: Р-3С «Орион» ВВС Норвегии (над Баренцевым морем) и разведывательные самолеты Р-8А «Посейдон» ВМС США, RС-135 ВВС США, беспилотный летательный аппарат MQ-9А «Рипер» ВВС США (над Черным морем).

Российские истребители сопроводили самолеты-разведчики и беспилотный летательный аппарат на безопасном расстоянии. После того, как иностранные воздушные суда удалились от государственной границы нашей страны, истребители ВКС РФ вернулись на аэродромы базирования.

Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.