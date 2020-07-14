Патрулирование и пуски ракет: видео учений «Белых лебедей» в Саратовской области
Всего в учении задействовали около 10 самолетов Ту-160, Ту-95мс и Ил-78.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Саратовской области на базе авиационного полка дальней авиации прошло летно-тактическое учение. Экипажи стратегических ракетоносцев Ту-160 и Ту-95мс отработали дозаправку в воздухе на высоте более 6000 метров и скорости около 600 километров в час, воздушное патрулирование, а также выполнили пуски ракет по целям на полигоне.
«Данные мероприятия проводятся согласно плану боевой подготовки. Основной задачей летного состава является отработка уверенных и организованных действий при выполнении задач по предназначению», - пояснил командир соединения дальней авиации генерал-майор Олег Пчела.
Всего в учении задействовали около 10 самолетов Ту-160, Ту-95МС и Ил-78. Более 30 единиц техники привлекалось для обеспечения полетов.