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Высадка на плацдарм: морпехи Северного флота провели репетицию перед Днем ВМФ

Андрей Аркадьев
Елена Сивонен
18:18 14.07.2020
Торжественный смотр ко Дню ВМФ состоится 26 июля.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Первую репетицию перед Днем ВМФ провели морпехи 61-й отдельной бригады Северного флота. В Кольском заливе, выстроив единую линию из плавающих бронетранспортеров, они отработали захват плацдарма с моря.

Один из самых сложных элементов, который отрабатывали военнослужащие, - «Движение в колонне». Задача экипажей - держать идеально прямую линию и строго соблюдать дистанцию. При этом ориентир только по левому флангу, тех, что справа, из БТР просто не видно.

Многотонные машины, плавно описывая круги, разыграли в воде настоящий спектакль. Командир роты корректировал действия экипажа каждой машины с берега - откуда в День ВМФ тысячи глаз будут наблюдать за маневрами. Этот эпизод станет гвоздем праздничной программы.

Бронетранспортеры выстроились в единую линию, затем выехали на побережье и захватили плацдарм. В День ВМФ морпехи отработают полное уничтожение условного противника. При поддержке огня зрелище обещает быть очень ярким.

«У каждой машины есть радиостанция, шлемофоны на нас надеты, чтобы мы все друг друга слышали и понимали», - рассказал заместитель командира взвода отдельной бригады морской пехоты Северного флота Валентин Янов.

В день праздника все будет как во время реальной боевой операции: БТР пойдут с большого десантного корабля через залив, прикрываясь огнем, чтобы выбить с плацдарма условного противника.

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