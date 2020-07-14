Российские истребители поднимались на перехват самолетов-разведчиков стран НАТО в Баренцевом и Черном морях

В небе над Баренцевым и Черным морями во вторник, 14 июля были обнаружены самолеты-разведчики Норвегии и США, на перехват поднялись российские истребители, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ.

«14 июля 2020 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваториями Баренцева и Черного морей были обнаружены воздушные цели, выполняющие полет в направлении государственной границы Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Воздушные цели, выполняющие полет в направлении государственной границы Российской Федерации, были идентифицированы как разведывательные самолеты: Р-3С «Орион» ВВС Норвегии (над Баренцевым морем) и разведывательные самолеты Р-8А «Посейдон» ВМС США, RС-135 ВВС США, беспилотный летательный аппарат MQ-9А «Рипер» ВВС США (над Черным морем).

Российские истребители сопроводили самолеты-разведчики и беспилотный летательный аппарат на безопасном расстоянии.

После того, как разведывательные воздушные суда иностранных государств удались от государственной границы РФ, российские истребители вернулись на аэродромы базирования.

Полеты российских самолетов выполнялись в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства.